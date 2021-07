Brasil busca medalha inédita no esgrima com Nathalie Moellhausen nos Jogos de Tóquio

O primeiro dia de programação completa dos Jogos Olímpicos de Tóquio pode marcar a conquista de uma medalha inédita para o Brasil. A partir das 21h desta sexta (23), a esgrimista Nathalie Moellhausen, que compete na categoria espada feminina da esgrima, entra em ação na Olimpíada.

O primeiro desafio é contra a italiana Rossella Fiamingo. Em caso de classificação nas etapas eliminatórias, participa das finais por volta das 7h15 deste sábado (24).

A expectativa é de uma quebra de paradigma brasileiro com Nathalie. Nascida na Itália, a atleta resgatou a outra cidadania após os Jogos de Londres, em 2012, e começou a representar o país.

No intervalo, se sagrou campeã do último mundial da categoria em 2019. Atualmente, ocupa a 4ª posição do ranking internacional e seguiu preparação intensa na França antes dos Jogos.

Esgrima

O esgrima iniciou nos Jogos Olímpicos em Atenas, na edição de 1896. Atualmente a modalidade apresenta três categorias divididas pelo equipamento utilizado pelo atleta: sabre, florete ou espada.

O objetivo da disputa é tocar mais vezes, e em menor tempo, o adversário em questão. Os pontos são avaliados por uma equipe de arbitragem e contam com a tecnologia para a confirmação.

O desempenho de Nathalie Moellhausen pode representar um maior incentivo à modalidade no futuro. Uma das metas do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) é expandir as opções de medalha nos Jogos, principalmente com a inclusão de esportes como skate e surfe.

