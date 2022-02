Bragantino x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Red Bull Bragantino e São Paulo duelam nesta quinta-feira, às 21h30, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no Estádio Nabi Abi Chedid, na cidade de Bragança Paulista.

O Bragantino vem de uma vitória por 1 a 0 diante do Guarani na última rodada. A equipe ocupa a 4ª colocação na tabela e quer garantir os três pontos para embalar na competição. O São Paulo ainda não venceu no estadual. A equipe comandada por Rogério Ceni vem de uma derrota para o Guarani e um empate diante do Ituano.

Palpites para o jogo

Veja horário, local e onde assistir

Bragantino x São Paulo - 3ª rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 03/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Transmissão: HBO Max e Estádio TNT Sports

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes e Hyoran; Artur, Helinho e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.

São Paulo: Tiago Volpi, Rafinha (Igor Vinicius), Miranda, Léo (Arboleda) e Reinaldo; Gabriel, Rodrigo Nestor (Igor Gomes), Gabriel Sara, Nikão; Alisson e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

