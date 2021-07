Bragantino x Santos: confira horário, palpites e prováveis escalações

Bragantino e Santos se enfrentam neste domingo (18), às 20h30 (horário de Brasília) pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, e marcará a reestreia do técnico Cuca no Peixe. As informações são do GE.

O Santos, que foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, mudou de técnico do início do Brasileirão. Cuca substituirá Jesualdo Ferreira e terá a terceira passagem na Vila Belmiro. Já o Bragantino volta ao Campeonato Brasileiro depois de 22 anos. O time garante que o objetivo é se manter na elite neste ano, apesar do investimento alto e da boa campanha no Paulista. O jogo será transmitido no canal pago Premiere e terá narração de Daniel Pereira e comentários de PVC. O Diário do Nordeste também mostrará os resultados da partida.

Escalações prováveis para o Santos:

Kaio Jorge, Soteldo, Marinho, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Alison, Felipe Jonatan, Luan Peres, Lucas Veríssmo, Pará, Vladimir. Ninguém está de fora.

Escalações prováveis para o Bragantino:

Ytalo, Morato, Weverson, Artur, Ricardo Ryller, Matheus Jesus, Edimar, Ligger, Léo Orthiz, AderlanJúlio César. Wesley (joelho) e Thonny Anderson (púbis) estão de fora.

O árbitro da partida será Ricardo Marques, que terá auxílio de Felipe Alan Costa de Oliveira e Ricardo Junio de Souza. Já Emerson de Almeida Ferreira será o árbitro de vídeo.

Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

Horário: 20:30h (de Brasília), domingo, 18 de julho