Bragantino x Palmeiras: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Bragantino enfrenta o Palmeiras nesta domingo (20), às 16h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O Massa Bruta está no Grupo D, enquanto o Verdão aparece na Chave C. Na 1ª fase do Paulistão, as 16 equipes são distribuídas em quatro chaveamentos, com quatro clubes cada. Os times duelam entre si, sem enfrentar membros do mesmo grupo.

O Grupo do Bragantino (19) tem Santo André (12), Santos (11) e Ponte Preta (8). Já o Palmeiras (29), também classificado, tem como oponentes o Ituano (18), Botafogo-SP (18) e o Mirassol (12). Os dois melhores de cada chaveamento avançam.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e pelo serviço de streaming Paulistão Play.

Palpites

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Realpe, Léo Ortiz, Natan e Aderlan; Jadson, Eric Ramires, Praxedes e Cândido; Alerrando e Hurtado. Técnico: Barbieri.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Mayke, Renan, Kuscevic e Jorge; Danilo, Jailson, Gabriel Menino, Scarpa e Rony; Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

Bragantino x Palmeiras

Local: estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo.

estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo. Data: 16h (de Brasília), domingo, 20 de março.

16h (de Brasília), domingo, 20 de março.

