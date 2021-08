Bragantino x Juventude: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Red Bull Bragantino e o Juventude se enfrentam neste sábado, 14 de agosto, às 17h (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida será no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

Os dois clubes enfrentam situações diferentes na tabela da Série A do Brasileirão. Enquanto o Bragantino ocupa o G4 da competição, com 28 pontos, o Juventude está na 14ª posição, com 15 pontos.

Os três pontos são fundamentais para o clube gaúcho se afastar da zona do rebaixamento e, pelos paulistas, é a chance de seguir na cola dos líderes.

A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino: Cleiton; Weverton, Fabrício Bruno, Natan e Weverson; Jadsom Silva, Eric Ramires e Pedrinho; Helinho, Leandrinho e Cuello. Técnico: Cuca.

Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Guilherme Castilho, Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia e Marcos Vinícios (Ricardo Bueno). Técnico: Marquinhos Santos.

BRAGANTINO X JUVENTUDE

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

Horário: 17h (de Brasília), sábado, 14 de agosto

Árbitro: Denis da Silva (AL)