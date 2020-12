Bragantino X Fortaleza: o que está em jogo, onde assistir e prováveis escalações

Uma partida, novo confronto direto e a oportunidade de se firmar no G-10 da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo está em jogo para o Fortaleza hoje contra o Bragantino, às 17h, no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo, na abertura da 25ª rodada. A partida tem transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares e em tempo real no Diário do Nordeste.

A diferença na tabela existe, de fato: o time cearense está em 10º, com 30 pontos, dois a mais que o rival paulista, em 14º. O duelo é tido como chave pela sequência tricolor em dezembro (Ceará e Flamengo) e o equilíbrio no torneio. A depender dos resultados, cinco times podem ultrapassá-lo.

Por isso, foco total no resultado. Desde a chegada ao Pici, o técnico Marcelo Chamusca comandou a equipe em cinco oportunidades, ostentando 40% de aproveitamento e uma vitória. Apesar das boas atuações, há expectativa de uma postura mais agressiva dentro de campo.

“Sentimento positivo. Tivemos a semana toda para trabalhar. Então estamos com pensamento positivo. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo e conseguir a vitória”, analisou o lateral esquerdo Carlinhos, que deve ser titular no duelo.

Com 10 dias de intervalo até o compromisso, em raro espaçamento no calendário, a comissão técnica teve tempo para sugerir ajustes táticos no esquema 4-2-4. Recuperado de Covid-19, o centroavante Wellington Paulista - artilheiro da temporada com 12 gols - pode ser escalado.

O grande dilema são as baixas em todos os setores. No sistema defensivo, por exemplo, o lateral esquerdo Bruno Melo está fora por suspensão, além dos zagueiros Quintero e Roger Carvalho, ambos se recuperando de contusões no departamento médico.

Legenda: Wellington Paulista se recuperou da Covid-19 e deve ser titular contra o Bragantino Foto: Camila Lima / SVM

“Antes do início da Série A, as pessoas esperavam muito (do Bragantino). Demoraram um pouco, encaixaram agora. É confronto direto. A gente sabe que vai encontrar dificuldades, mas estamos trabalhando bem para que a gente possa suportar esse jogo”, afirmou o zagueiro Jackson.

No meio-campo, o volante Derley também é ausência por acúmulo de cartões, enquanto o atacante Romarinho testou positivo para o novo coronavírus. Os desfalques, no entanto, não devem interferir na evolução proposta por Marcelo Chamusca.

O time trabalha para melhorar a pressão após perda da bola, compactação das linhas e alternâncias em esquemas como 4-5-1 e 4-3-3. Os meias João Paulo e Mariano Vázquez são cotados para participar do confronto como opções para superar retrancas e também administrar melhor um possível placar favorável, para melhorar a posse.

Bragantino

Legenda: Claudinho é o principal jogador do Bragantino na Série A Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

A equipe de Bragança faz trabalho de recuperação na Série A. Com início ruim na competição, o time comandado por Maurício Barbieri soma cinco partidas de invencibilidade. Contra o Fortaleza, a meta é abrir margem de distância da zona de rebaixamento.

A comissão técnica terá problemas para escalar a equipe. Os goleiros Júlio César e Alex Alves estão fora por conta da Covid-19. O meia Bruno Tubarão cumpre suspensão automática, enquanto o atacante Helinho, o lateral Weverson e o zagueiro Léo Realpe estão lesionados.

O time é armado no 4-3-3, com Claudinho como principal peça na armação. O meia é um dos destaques do Brasileirão com 10 gols. Nos extremos, os atacantes Artur Victor e Morato levam perigo pelos lances em velocidade.

Ficha técnica

Bragantino x Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro - 25ª rodada

Estádio: Nabi Abi Chedid, em São Paulo

Data: 12 de dezembro - 17 horas

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: ao vivo na Rádio Verdes Mares e Premiere. Em tempo real no Diário do Nordeste.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho e João Paulo; Osvaldo, David e Wellington Paulista. Técnico: Marcelo Chamusca.

Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Morato e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.