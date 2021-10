Bragantino x Flamengo pela Série A: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Bragantino e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em confronto que coloca frente a frente equipes que brigam pelo G4 da competição.

Onde assistir

Premiere e Tempo Real do Diário do Nordeste

Como chegam

Os donos da casa, estão em 6º na tabela com 34 pontos e se vencerem, podem voltar ao G4. O Massa Bruta caiu de rendimento na Série A após priorizar a Copa Sul-Americana, competição na qual está na decisão contra o Athletico/PR. Na rodada anterior, o time de Maurício Barbieri

empatou com o Corinthians em 2 a 2 .

O Braga tem uma lista grande de defalques: Lucas Evangelista, Vitinho, Leandrinho, Rafael Luiz, Bruno Tubarão e Raul estão lesionados. Jan Hurtado foi convocado pela seleção venezuelana para os jogos das Eliminatórias.

Já o Flamengo é o 3º colocado com 38 pontos, mas tem dois jogos a menos que os times acima na tabela, Atlético/MG e Palmeiras. Portanto, para continuar na luta pelo título, o Mengo precisa vencer. Mas para isso terá que superar importantes desfalques: Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabriel estão com suas seleções para as rodadas das eliminatórias sul-americanas para Copa do Mundo de 2022.

O clube carioca queria que seus jogos fossem adiados, mas a CBF manteve as datas da Série A mesmo com 3 jogos seguidos de Seleções pelas Eliminatórias no calendário.

Além do quarteto, o técnico Renato Gaúcho não terá David Luiz, Gustavo Henrique e Diego Ribas, que tratam lesões musculares na coxa.

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Michael e Pedro. Técnico: Renato Gaúcho

Estádio: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 6 de outubro de 2021, às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Éder Alexandre (SC)