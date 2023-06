Bragantino x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bragantino e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (22), às 21h30 de Brasília, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), para disputar a 11ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Bragantino ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela de classificação. O time soma 14 pontos em 10 rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, jogando fora de casa.

Já o Flamengo é o 3º colocado da Série A. A equipe soma 24 pontos em 10 rodadas disputadas. Na última rodada, o time venceu o Fortaleza por 2 a 0, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bragantino: Lucão; Juninho Capixaba, Eduardo Santos, Realpe, Hurtado; Jadsom Silva, Eric Ramires, Lucas Evangelista; Vitinho, Mosquera, Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Flamengo: Matheus Cunha; Léo Pereira, David Luiz, Fabrício Bruno; Wesley; Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Éverton Ribeiro; Cebolinha, Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

BRAGANTINO x FLAMENGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 11ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 22/06/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)-RS