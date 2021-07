Bragantino x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Mas há, na caminhada de 38 rodadas, aqueles confrontos que são ainda mais complicados, em que se precisa de muita competitividade para pontuar. O Ceará faz um desses jogos na tarde desta quinta-feira (1º), às 16 horas, contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O duelo, válido pela 8ª rodada do Brasileirão, será contra nada menos que o líder do campeonato e o único time que ainda está invicto até aqui, com dois empates e cinco vitórias, incluindo triunfos robustos sobre Flamengo e Palmeiras, dois candidatos ao título. O time comandado pelo técnico Maurício Barbieri vem de uma sequência de quatro vitórias segidas.

Mas o Ceará também vive momento de crescimento. Após turbulência, o Alvinegro tenta ampliar a atual sequência de três jogos sem derrotas, em que apresentou melhora no desempenho dentro de campo, inclusive criando mais chances de gols e ampliando o número de finalizações.

Com nove pontos em sete rodadas, o Vovô iniciou a rodada na 12ª colocação e pode dar um salto na tabela em caso de vitória, podendo terminar a rodada no top-10. Porém, independente disso, o objetivo é de pontuar para seguir longe da parte de baixo e, a cada vez mais, ir se consolidando na zona intermediária.

Mudança no time

Legenda: Buiu ganha vaga entre os titulares do Ceará Foto: Cearasc.com/Divulgação

O técnico Guto Ferreira não poderá repetir a equipe que iniciou jogando as partidas contra Internacional, Atlético-MG e São Paulo. Isso porque ele deverá realizar uma mudança no sistema defensivo, já que não poderá contar com o lateral-direito Gabriel Dias, que sequer viajou com a delegação. Buiú ganha vaga.

De resto, a tendência é que o comandante alvinegro mantenha a base da equipe. Porém, ele não terá importantes opções no banco de reservas. Luiz Otávio e Jael, que se recuperaram da Covid-19 recentemente, também não seguiram viagem e estão fora do jogo.

Bragantino

O time paulista é a sensação do campeonato. Com um time jovem, muito forte fisicamente e que atua em alta intensidade, o treinador Maurício Barbieri tem feito um ótimo trabalho e, pelo investimento realizado, a equipe brigará por coisas grandes na temporada.

O começo de Brasileirão do Bragantino é tão bom que a equipe já superou o início da campanha de 1991, quando foi vice do Brasileirão. O Massa Bruta soma 17 pontos em sete jogos disputados. Há 30 anos, tinha 12 na mesma rodada.

Porém, o Braga também tem problemas para a partida. O técnico Barbieri tem desfalques e a principal dor de cabeça é no setor defensivo. O lateral-direito Aderlan se recupera de um edema na coxa esquerda, enquanto Léo Ortiz foi convocado por Tite para a reta final da Copa América.

Retrospecto

No Campeonato Brasileiro de 2020, o Ceará perdeu as duas partidas para o Bragantino. A última, inclusive, atuando em casa, na Arena Castelão, foi derrotado por 2 a 1. Porém, no geral, o retrospecto do confronto é favorável ao Vovô.

De acordo com levantamento da equipe de dados do ge, Bragantino e Ceará já se enfrentaram 18 vezes na história, com sete vitórias do Alvinegro, seis do Massa Bruta e cinco empates.

FICHA TÉCNICA

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista - SP

Data: 01/07/2021

Horário: 16 horas

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Bragantino: Cleiton; Rafael Luiz (Weverton), Nathan, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

Ceará: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Jorginho e Lima; Mendoza e Saulo Mineiro. Técnico: Guto Ferreira