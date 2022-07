Bragantino x Botafogo: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Bragantino e Botafogo jogam nesta segunda- feira (04) em confronto direto pela Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes, que dividem os mesmos 18 pontos na tabela, entram em campo ás 20h (horário de Brasília) no estádio Nabi Abi Chedid.

Ambos os time vêm de derrota no Brasileirão. O Massa Bruta está na 14ª posição na tabela, enquanto o time carioca ocupa a 10ª colocação.

Onde assistir a partida

O jogo será transmitido no Sportv e no Premiere.

Palpites

Prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Alerrandro. Treinador: Maurício Barbieri.

Botafogo: Gatito Fernández; Kanu, Philipe Sampaio e Victor Cuesta; Saravia, Kayque, Patrick de Paula, Lucas Fernandes e Hugo; Vinícius Lopes e Matheus Nascimento. Treinador: Luis Castro.

Ficha Técnica | Bragantino x Botafogo

Estádio: Nabi Abi Chedid

Data-Hora: 04/07/2022 – 20h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde assistir: SporTV e Premiere