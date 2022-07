Bragantino x Avaí: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Bragantino entra em campo nesta sábado (9), às 16h30 (de Brasília), contra o Avai pela Série A do Brasileirão. A partida será no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

Na classificação, no início da 16ª rodada, o Bragantino está na 14ª posição, com 18 pontos. O Avaí é o 11º, com 11.

Palpites

Prováveis Escalações

Bragantino | Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Sorriso e Alerrandro.

Avaí | Vladimir; Kevin, Arthur Chaves, Rafael Vaz e Cortez; Raniele, Eduardo e Bruno Silva; Pottker, Marcinho e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

Ficha técnica | Bragantino x Avai

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo.

16h30 (de Brasília), sábado, 9 de julho.

16h30 (de Brasília), sábado, 9 de julho. Transmissão: Premiere FC.