Bragantino x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam em jogo antecipado da sétima rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (11). O estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP), recebe a partida que terá início às 20h30 (de Brasília).

O Massa Bruta tem apenas uma vitória dos três jogos disputados em casa. Mesmo voltando de lesão, o time vai poder contar com Arthur. O clube de Bragança perdeu o último jogo para o Corinthians e busca mais um resultado positivo em casa. Na tabela do Brasileirão, está em quinto e soma oito pontos.

Atual Campeão Brasileiro, o Galo está em sétimo na tabela. A equipe tem oito pontos com duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time vem de derrota por 2 a 1 no clássico com o América-MG e vai lutar pela segunda vitória.

ONDE ASSISTIR

Premiere FC

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan (Hurtado), Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Hyoran (Bruno Tubarão); Helinho, Sorriso (Welliton) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Maurício Barbieri.

Atlético-MG: Everson; Guga, Alonso, Réver e Rubens; Allan, Jair, Nacho e Zaracho; Ademir e Hulk. Técnico: Turco Mohamed.

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x Atlético-MG

Data e hora: 11/05, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança (SP)