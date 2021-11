Bragantino x América-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bragantino entra em campo neste sábado (27), às 19h30 (horário de Brasília), contra o América-MG, em duelo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo acontece no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Para o Massa Bruta, 6º colocado, com 52 pontos, vale a recuperação na Série A, já que vem de derrota para o Grêmio com os reservas e perda do título da Sul-Americana para o Athletico/PR. Assim, o time precisa ainda confirmar uma vaga na Libertadores, com chances de ultrapassar Fortaleza e Corinthians na classificação.

Para o Coelho, vale a permanência matemática na Série A e ainda manter chances de vaga na Libertadores. O time mineiro é o 10º com 45 pontos.

Palpite para o jogo

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo Premiere

Prováveis escalações

Bragantino

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Emi Martínez (Pedrinho ou Helinho) e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Aê; Ademir, Felipe Azevedo e Zárate. Técnico: Marquinhos Santos

Ficha Técnica

Data: 27 de novembro 2021

Horário: 19h30(de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Braganca Paulista (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau (ambos do RS)