Bragantino terá desfalques importantes para jogo contra Fortaleza; veja

O Red Bull Bragantino vai chegar com pelo menos quatro desfalques no time titular para o duelo contra o Fortaleza. Quatro jogadores da equipe principal receberam o 3º cartão amarelo e vão cumprir suspensão no jogo diante do Tricolor.

O Massa Bruta foi derrotado por 4 a 1 pelo América-MG na rodada anterior. Nessa partida, seis atletas do Bragantino receberam cartão amarelo. Quatro deles já estavam pendurados: o volante Raul, o atacantae Artur, o zagueiro Kevin e o lateral-direito Aderlan. Luan Cândido e Werik Popó também receberam a punição.

Assim, a equipe comandada por Maurício Barbieri virá com mudanças para enfrentar o Tricolor do Pici. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 37ª rodada do Brasileiro.

Promoção de ingressos

O Fortaleza liberou, nesta segunda-feira (7), o check-in e a venda de ingressos para o duelo diante do Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Com valor promocional a partir de R$ 10 e meia entrada para mulheres, é possível adquirir os bilhetes nas lojas físicas e online. O jogo na Arena Castelão será o último da temporada diante da torcida.