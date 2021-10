Bragantino tem oito desfalques para enfrentar o Ceará, que vai quase completo

Após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, o Ceará volta as atenções para o duelo com outro time paulista. O adversário da vez é o Bragantino, às 18h15min deste domingo (17), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o Vovô irá com força quase máxima, enquanto o Massa Bruta terá oito desfalques.

O técnico Tiago Nunes não perdeu nenhum jogador por suspensão. A única dúvida é no sistema defensivo, já que Messias foi substituído contra o São Paulo após sentir dores. Sem Messias, Luiz Otávio deverá formar dupla de zaga com Gabriel Lacerda.

Outros desfalques são de jogadores que já estavam fora antes, como Gabriel Dias, Biuú, Wendson e Jacaré.

Braga com desfalques

O técnico Maurício Barbiero, porém, tem vários problemas. O Massa Bruta terá oito desfalques certos. Contra o Atlético-GO, o meia Eric Ramires foi expulso e o zagueiro Léo Ortiz recebeu o terceiro cartão amarelo. Ambos estão suspensos.

No lugar de Ramires, Emiliano Martínez deverá ser o escolhido, já que já atuou na posição na partida anterior. Na zaga, Natan é o favorito para ganhar a vaga.

Outros desfalques são Artur (afastado por Covid-19), Lucas Evangelista (lesão no adutor da coxa), Vitinho (edema na coxa), Raul (recupera-se de cirurgia no joelho) e Bruno Tubarão (lesão no tornozelo).

Além deles, o meia Praxedes, que sofreu uma torção no tornozelo esquerdo, também deve ficar fora do jogo. Na última sexta-feira (14), o atleta seguiu em tratamento de fisioterapia e sequer participou do treino, reforçando a possibilidade de ausência.