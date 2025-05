Bragantino derrota Juventude e garante Fortaleza fora da zona de rebaixamento da Série A

O Fortaleza escapou da zona de rebaixamento ao término da 10ª rodada da Série A. A permanência fora do Z-4 foi assegurada na noite desta segunda-feira (26), com a vitória do Red Bull Bragantino por 1 a 0 sobre o Juventude, em Bragança Paulista.

O resultado manteve o Leão do Pici na 16ª colocação, com dez pontos conquistados em dez partidas, sendo duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe cearense vinha pressionada após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Castelão, no último domingo (25). O revés provocou vaias da torcida e uma reação incomum do técnico Juan Pablo Vojvoda, que optou por não conceder entrevista coletiva, limitando-se a um breve pronunciamento. “Tem algo para falar depois disso?”, questionou o treinador argentino, visivelmente frustrado.

O Fortaleza atravessa um momento delicado na temporada. O desempenho ofensivo preocupa: são apenas dez gols marcados e dez sofridos até aqui na competição.

O próximo compromisso da equipe no Brasileirão será neste domingo (1º), contra o Flamengo, no Maracanã, às 18h30. Antes disso, o Tricolor encara o Racing, na Argentina, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, em jogo decisivo marcado para quinta-feira (30), às 21h30.