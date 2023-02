Bournemouth x Manchester City: confira horário, palpites e prováveis escalações

Bournemouth e Manchester City se enfrentam neste sábado, (25), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no estádio Vitality às 14h30.

Na tabela do campeonato o Manchester City é o 2º colocado com 52 pontos, 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O Bournemouth ocupa o 17º lugar com 21 pontos, cinco vitórias, seis empates e 12 derrotas.

ONDE ASSISITIR

O jogo terá transmissão da Star+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bournemouth: Neto; Adam Smith, Jack Stephens, Marcos Senesi e Jordan Zemura; Jefferson Lerma e Philip Billing; Dango Ouattara, Hamed Traoré e Marcus Tavernier; Dominic Solanke. Técnico: Gary O'Neil

Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias e Aké; Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Gündoğan, Jack Grealish e Foden; Halaand. Técnico: Pep Guardiola

BOURNEMOUTH X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA

Data: 25/02/2022

Horário: 14h30

Local: Vitality Stadium

Árbitro: Paul Tierney