Botafogo/PB e Ferroviário se enfrentam neste sábado (29) no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pelo Campeonato Brasileiro da Série C 2021. É a estreia coral no certame. Acompanhe o jogo com a narração da Verdinha e em nosso tempo real:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte