Botafogo x Vasco na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão
(Atualizado às 12:09)
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h30, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Botafogo está na sexta colocação, somando 48 pontos em 31 jogos. Já o Vasco ocupa atualmente a nona posição, com 44 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Amazon Prime Video
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Chris Ramos.
Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Vegetti.
BOTAFOGO X VASCO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h30 (de Brasília)
