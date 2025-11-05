Diário do Nordeste
Botafogo x Vasco na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 12:09)
Jogada
Legenda: Arthur Cabral comemora gol pelo Botafogo
Foto: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h30, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Botafogo está na sexta colocação, somando 48 pontos em 31 jogos. Já o Vasco ocupa atualmente a nona posição, com 44 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho; Chris Ramos.

Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Tchê Tchê, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Vegetti.

BOTAFOGO X VASCO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
