Botafogo x Sport na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Alexander Barboza, jogador do Botafogo, e Lucas Cunha, jogador do Sport
Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

Botafogo e Sport se enfrentam nesta terça-feira (18) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Botafogo ocupa atualmente a sexta colocação, somando 52 pontos em 33 partidas. Já o Sport está na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos em 33 jogos disputados. No último sábado (15), a equipe confirmou matematicamente o rebaixamento à Série B.

ONDE ASSISTIR

  • Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.

BOTAFOGO X SPORT | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 18/11/2025 (terça-feira)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
