Botafogo x Sport na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Botafogo e Sport se enfrentam nesta terça-feira (18) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Botafogo ocupa atualmente a sexta colocação, somando 52 pontos em 33 partidas. Já o Sport está na lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos em 33 jogos disputados. No último sábado (15), a equipe confirmou matematicamente o rebaixamento à Série B.

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.

BOTAFOGO X SPORT | FICHA TÉCNICA