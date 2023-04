Botafogo x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo e São Paulo entram em campo neste sábado (15), às 18h30 de Brasília, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a primeira rodada da Série A do Brasileirão 2023, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo não conseguiu avançar para as fases finais do Campeonato Carioca de 2023. Na última edição do Brasileirão, a equipe carioca ficou na 11ª colocação na tabela, garantindo vaga para a Copa Sul-Americana de 2023.

Já o São Paulo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista, pelo Água Santa. O time paulista terminou o último Brasileirão na nona colocação, garantindo vaga na fase de grupos da Sul-Americana 2023.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Rafael (Segovia); Danilo Barbosa (Marlon Freitas), Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer, Luís Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

São Paulo: Rafael; Rafinha (Beraldo), Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista (Nathan); Méndez, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Wellington Rato, Calleri e David. Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Competição: Primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 15/04/2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)