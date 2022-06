Botafogo x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (16), às 16h (horário de Brasília), contra o São Paulo, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

Onde assistir

A partida será transmitida no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Kayque e Chay; Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Erison. Técnico: Luís Castro.

São Paulo: Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo; Rafinha, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica | Botafogo x São Paulo

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

Data: 16/06/2022 (quinta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)