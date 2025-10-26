Diário do Nordeste
Botafogo x Santos pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Botafogo recebe o Santos pela Série A
Foto: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Santos se enfrentam pela Série A neste domingo (26), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 16h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Glorioso tem 46 pontos e vem de vitória diante do Ceará por 2x0 no Castleão.

Já o Santos, é o 16º com 31 pontos e vem de derrota para o Vitória por 1x0 na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

Globo e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO

Léo Linck, Vitinho, Marçal, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Chris Ramos.  Técnico: Davide Ancelotti

SANTOS

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar); João Schmidt, Victor Hugo (Gabriel Bontempo), Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Francisco Chaves Bezerra (PE)
VAR: Marcos Aurelio Augusto Ferreira (MG)

