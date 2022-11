Botafogo x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo e Santos entram em campo nesta quinta-feira (10), às 20h de Brasília, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Botafogo, mandante nesta partida, está atualmente na décima colocação, somando 50 pontos em 36 jogos disputados. Na última rodada a equipe venceu o Atlético-MG por 2 a 0, jogando fora de casa. Já o Santos ocupa atualmente a 12ª colocação da Série A, com 47 pontos somados em 36 partidas. A equipe vem de empate com o Avaí em 1 a 1, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson e Cuesta; Junior Santos, Patrick de Paula, Tchê Tchê e Rafael; Gabriel, Jefferson e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, ngelo, Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

BOTAFOGO X SANTOS | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 10/11/2022 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)