Botafogo x Patronato: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo e Patronato-ARG entram em campo nesta quarta-feira (19), às 19h de Brasília, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2023. O Fogão venceu a partida de ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença que garante sua classificação para as oitavas de final.

O Patronato terminou a fase de grupos da Copa Libertadores na terceira colocação do Grupo H, com seis pontos em seis rodadas. Já o Botafogo ficou na segunda colocação do Grupo A da Copa Sul-Americana, somando dez pontos em seis partidas. O jogo de hoje marca também a estreia do treinador Bruno Lage no comando técnico botafoguense.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Gatito Fernandez, Di Plácido (JP Galvão), Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Breno e Gustavo Sauer (Lucas Fernandes); Matías Segovia, Janderson e Carlos Alberto (Diego Hernandez). Técnico: Bruno Lage

Patronato: Budiño, Geminiani, Domingo, Ojeda e Cobos (Ghirardello); Vazquez, Arce e Cáceres (Barinaga); Pereyra, Novero e Enzo Díaz. Técnico: Rodolfo de Pauli.

BOTAFOGO x PATRONATO | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta dos playoffs da Sul-Americana

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19/07/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)