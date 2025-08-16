Diário do Nordeste
Botafogo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela 20ª rodada do torneio nacional

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Botafogo x Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (17), às 20h30, pela 20ª rodada da Série A.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Botafogo Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (17), pela 20ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. 

ONDE ASSISTIR

A partida Botafogo x Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do PrimeVideo (streaming).

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: John; Vitinho, Barboza, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Montoro; Joaquín Correa, Arthur Cabral e Matheus Martins.Técnico: Davide Ancelotti.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício e Sosa; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

BOTAFOGO x PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: Série A do Campeonato Brasileiro

  • Local: Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro

  • Data: 17/08/2025

