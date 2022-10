Botafogo x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo entra em campo nesta segunda-feira (3), às 20h (horário de Brasília), contra o Palmeiras, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Philipe Sampaio e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Junior Santos e Victor Sá; Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo x Palmeiras | Ficha Técnica

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 03/10/2022 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Bruno Boschilia (FIFA-PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)