Botafogo x Guaraní-PAR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo e Guaraní-PAR se enfrentam, em jogo de ida das Oitavas de final da Copa Sul-Americana, às 19 horas desta quarta-feira (2), no Estádio Nilton Santos. Na liderança do Campeonato Brasileiro Série A, o time carioca busca um bom rendimento também no campeonato internacional. O Glorioso passou pelos playoffs e está invicto na competição. São três vitórias e cinco empates.

ONDE ASSISTIR

O duelo conta com transmissão da Paramount+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes); Gustavo Sauer (Júnior Santos), Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares.

Guaraní-PAR: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Fernando Román, Paul Riveros e Alexis Cantero; David Gallardo, Gastón Gil Romero, Rubén Ríos e Romeo Benítez; Nestor Camacho e Federico Santander.

BOTAFOGO X GUARANÍ-PAR | FICHA TÉCNICA

Competição: Oitavas de final da Sul-Americana

Local: Estádio Nilton Santos

Data: 02/08/2023 (Quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)