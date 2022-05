Botafogo x Fortaleza: Vojvoda e Luis Castro escalam times modificados; veja escalações

Após poupar titulares no jogo contra o Vitória, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza com mudanças para a partida contra o Botafogo, neste domingo (15), às 18 horas, no Rio de Janeiro.

O técnico argentino mandou força máxima com o que tem à disposição. O único desfalque é o goleiro Max Walef, que segue de fora, por conta de conjuntivite.

Do lado carioca, o técnico Luis Castro também manda a campo praticamente o que tem de melhor. O Alvinegro vem ofensivo, com três atacantes, mas Patrick de Paula inicia no banco.

A partida é válida pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

VEJA AS ESCALAÇÕES DO JOGO

Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Victor Cuesta e Daniel Borges; Tchê Tchê, Luís Oyama e Lucas Fernandes; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison. Técnico: Luis Castro

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda