Botafogo x Fortaleza ao vivo: assista à partida pelo Brasileirão Sub-20

Neste domingo (10) o Botafogo recebe o Fortaleza em Niterói, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão Sub-20. O jogo está marcado para começar ás 15h (horário de Brasília) no Estádio Cefat.

O Tricolor busca sua primeira vitória no campeonato para sair da lanterna do Grupo A. O time carioca também precisa vencer para se afastar das últimas posições, o Botafogo tem três pontos e está na 8ª colocação do grupo.

As duas equipes vêm de derrota na última rodada. O Leão perdeu por 1x0 para o Ceará no clássico local, já o Botafogo perdeu para o São Paulo pelo mesmo placar.

Assista ao vivo

Escalações

Botafogo: ​Gabriel Toebe; Bernardo, Alysson, Reydson, Peloggia; Jefinho, Wendel Lessa, Kauê e Lucas Goiano; Raí e Léo Pedro.

Fortaleza: Murilo; Julio Henrique, João Henrique, Patrick, Lucas Kallyel; Riquelme, Affonso e Pedro Henrique; Ryan Guilherme, Carlos Daniel e Riquelmo. Técnico: Júnior Câmara.

