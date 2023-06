Botafogo x Fortaleza: CBF informa troca de horário em jogo válido pela Série A; veja detalhes

A partida entre Fortaleza e Botafogo, válida pela 10ª do Campeonato Brasileiro, sofreu mudança de horário. A informação foi divulgada pela Diretoria de Competições da CBF na noite deste sábado (3).

O duelo seria disputado às 18h30. No entanto, foi adiado para as 21h (de Brasília). A partida permanece no dia 10 de junho (sábado), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A mudança ocorreu para ajuste na grande de transmissão da Globo, detentora dos direitos da competição.

Depois de empatar com o Bahia na Série A, a equipe comandada por Vojvoda entra em campo nesta terça-feira (6), quando encara o Estudiantes de Mérida, em jogo da fase de grupos da Sul-Americana. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.