Botafogo x Fortaleza BC pelo NBB: veja horário e onde assistir

Botafogo e Fortaleza BC entram em quadra nesta segunda-feira (18), às 20h de Brasília, no ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 17ª rodada da temporada 2023/24 do Novo Basquete Brasil (NBB).

O Botafogo é o atual 17º colocado da competição, com 19 pontos conquistados em 15 rodadas disputadas. Já o Fortaleza BC está na sexta colocação na tabela de classificação, com 16 pontos conquistados em 12 jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão de: minuto a minuto no site da NBB.

JOGADORES DAS EQUIPES

Botafogo: Zibecchi, Jamaal, Matheusinho e Stocco; Santiago e Patrick; Thornton, Luan, Fellipe, Yago, Lucas e Dos Santos; Bebeto, Guizão, Emanuel e Lopes; França, Augusto e Giga. Técnico: Miguel Palmier Ferreira Leal.

Fortaleza BC: Orresta, Cassiano e Passos; Salsamendi, McClanahan, Eddy, Buford Jr. e Gabriel; D. Nunes; Queiros, Cauã, Samuel e Ewing. Técnico: Flávio Espiga.

BOTAFOGO X FORTALEZA BC | FICHA TÉCNICA

Competição: 17ª rodada do NBB 2023/24

Local: ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18/12/2023 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)