Botafogo x Flamengo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A
Botafogo e Flamengo se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 19h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
O Fla é o vice-líder da Série A com 55 pontos em 26 jogos e vem de derrota para o Bahia por 1x0 em Salvador.
Já o Glorioso é o 5º colocado com 43 pontos e vem de derrota para o Internacional por 2x0 no Beira-Rio.
ONDE ASSISTIR
TV Record e Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO
Léo Linck; Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.
FLAMENGO
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís
Arbitragem:
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)