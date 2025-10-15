Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Botafogo x Flamengo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:27)
Jogada
Legenda: Botafogo e Flamengo fazem clássico pela Série A
Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Botafogo e Flamengo se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 19h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Fla é o vice-líder da Série A com 55 pontos em 26 jogos e vem de derrota para o Bahia por 1x0 em Salvador.

Já o Glorioso é o 5º colocado com 43 pontos e vem de derrota para o Internacional por 2x0 no Beira-Rio.

ONDE ASSISTIR

TV Record e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO

Léo Linck; Ponte, Gabriel Silva (David Ricardo), Barboza e Alex Telles (Marçal); Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Arthur Cabral e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti.


FLAMENGO

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Jogada

