Botafogo x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo enfrenta o Flamengo neste sábado (25), pelo Campeonato Carioca de 2023. A partida ocorre no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18h, pela 9ª rodada.

Na tabela, o Glorioso está na 2ª posição, com 16 pontos, enquanto o Rubro-Negro é o líder, com 20. As duas equipes estão praticamente classificadas para as semifinais do Estadual e lutam pela liderança da 1ª Fase e obter vantagens na luta pelo título.

O Botafogo deve atuar com sua força máxima, enquanto o Fla com um time 'alternativo' já que tem jogo no meio de semana que vale título da Recopa Sul-Americana.

Onde assistir?

A partida será transmitida pela CazéTV.

Palpite

Escalações

Botafogo | Lucas Perri; Daniel Borges, Joel Carli, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Patrick de Paula (Lucas Fernandes); Gustavo Sauer (Lucas Piazon), Víctor Sá e Tiquinho. Técnico: Luis Castro.

Flamengo | Matheus Cunha; Rodrigo Caio, Pablo, Cleiton; Matheuzinho, Pulgar, Matheus França, Matheus Gonçalves, Cebolinha, Marinho e Mateusão. Técnico: Vitor Pereira.

Ficha Técnica | Botafogo x Flamengo

Competição: Campeonato Carioca 2023 - 9ª rodada

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data: 25 de feveiro, sábado.

Horário: 19h.

Transmissão: CazéTV.