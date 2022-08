Botafogo x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Tem clássico na área! Botafogo e Flamengo se enfrentam na 24ª rodada do Brasileiro neste domingo (28), às 18h (de Brasília). O duelo será no Estádio Nilton Santos. Em lados opostos da tabela, os times têm objetivos diferentes. O Alvinegro quer se afastar da zona de rebaixamento enquanto o Rubro-Negro luta pelo título.

O Botafogo não vence há quatro jogos e vai em busca de mais três pontos. O time luta para se afastar cada do Z-4, já que está apenas quatro pontos de distância. O grupo deve contar com mais jogadores, liberados pelo departamento médico.

O Flamengo mantém uma invencibilidade de 13 jogos na temporada. O time está embalado também pelas classificações da Libertadores e na Copa do Brasil. No entanto, vem de empate para o Palmeiras, mas segue sonhando com o título nacional.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Victor Sá, Júnior Santos e Jeffinho. Técnico: Luís Castro

Flamengo: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Lázaro, Marinho e Everton Cebolinha. Técnico: Dorival Júnior

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Flamengo

Data e hora: 28/08, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).