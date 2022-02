Botafogo x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (23), às 20h (horário de Brasília), contra o Flamengo, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Botafogo x Flamengo

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23/02/2022 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thayse Marques Fonseca

Onde assistir

Cariocão Play

Prováveis escalações

Botafogo

Gatito; Daniel Borges, Carli, Kanu e Jonathan; Barreto, Fabinho, Chay e Luiz Fernando; Erison e Matheus Nascimento. Técnico: Lucio Flavio.

Flamengo

Diego Alves; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Arão, Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

