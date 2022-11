Botafogo x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo entra em campo nesta terça-feira (1), às 19h (horário de Brasília), contra o Cuiabá, em duelo da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Glorioso tem 47 pontos e está em 10º, lutando por uma vaga na Libertadores. Já o Cuiabá, luta contra o rebaixamento, com 34 pontos.

A partida interessa muito ao Ceará, tendo em vista a proximidade entre Ceará e Cuiabá na tabela de classificação. As duas equipes estão empatadas na tabela, com 34 pontos, com o Cuiabá estando fora da zona de rebaixamento por ter um maior número de vitórias.

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

Prováveis escalações

BOTAFOGO:

Gatito Fernández, Daniel Borges, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê e Gabriel Pires; Jeffinho, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá. Técnico: Luís Castro

CUIABÁ:

Walter, João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão Silva, Rafael Gava, Pepê e Lucas Cardoso; Felipe Marques e André Luís. Técnico: António Oliveira

Botafogo x Cuiabá | Ficha Técnica

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Data: 1/11/2022 (terça)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro Jean Pierre Goncalves Lima RS

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) SP

Assistente 2: Leirson Peng Martins RS

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) SP