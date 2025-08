Botafogo x Cruzeiro pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Botafogo e Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (27), pela 18ª rodada da Série A. O jogo será às 16h, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Glorioso é o 7º com 26 pontos e vem de empate com o Corinthians no Nilton Santos.

Já o Cruzeiro, vem de derrota para o Ceará na Série A e empate com o CRB pela Copa do Brasil. O time é o vice-líder da Série A com 34 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO

John; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles, Marlon Freitas, Allan, Artur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral.

CRUZEIRO:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)