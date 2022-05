Botafogo x Ceilândia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (12), às 21h30, contra o Ceilândia-DF, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).



Na partida da ida, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Glorioso venceu por 3 a 0. Ou seja, o time carioca pode até perder por dois gols de diferença que estará classificado. Para o time candango, só uma vitória por 4 gols de diferença o classifica, ou por 3 gols, para a classificação ser decidida nas penalidades.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Premiere, SporTV

.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Botafogo

Gatito Fernández, Saravia, Klaus (Philipe Sampaio), Joel Carli, Jonathan Silva, Oyama, Patrick de Paula, Lucas Piazon, Chay, Sauer e Erison

Ceilândia

Matheus Kayzer, Pedrão, Gilson Bahia, Gabriel (Igor Ribeiro), Liel, Dudu, Geovane, Otavio, Fernandinho, Felipe Tchelé e Pitio



Ficha técnica | Botafogo x Ceilândia

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Data: 12/05/2022 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro - MG

Assistente 1: Celso Luiz da Silva - MG

Assistente 2: Marcus Vinicius Gomes - MG