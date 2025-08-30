Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Botafogo x Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bragantino e Botafogo se enfrentam pela Série A
Foto: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (30), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

O Glorioso é o 5º colocado com 32 pontos e vem de vitória diante do Juventude por 3x1 no Alfredo Jaconi. Já o Massa Bruta é o 8º com 30 e vem de vitória diante do Fluminense por 4x2 em Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO:

John, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Marçal (Telles); Danilo, Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

BRAGANTINO:

Cleiton, Mendes, Marques, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Barbosa e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Assuntos Relacionados
Foto de Lourenço

Jogada

Lourenço vira desfalque, e Ceará segue com laterais no Departamento Médico; veja detalhes

O Vovô enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro com quatro baixas

Samir de Carvalho* Há 21 minutos

Jogada

Botafogo x Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Redação Há 38 minutos
técnico

Jogada

Com novidade no ataque, Fortaleza embarca para duelo contra o Internacional; veja relacionados

Equipes se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio

Crisneive Silveira Há 1 hora
Lucas Crispim comemora gol pelo Fortaleza

Jogada

Lucas Crispim retorna ao Fortaleza com vínculo até 2026; saiba detalhes

Jogador de 33 anos estava atuando na Tailândia

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira Há 2 horas
Galeano e Pedro Raul comemoram gol do Ceará contra o Flamengo, pela Série A

Jogada

Ceará x Juventude: acompanhe ao vivo e em tempo real

Equipes duelam pela 22ª rodada do Brasileirão Série A

Samuel Conrado 30 de Agosto de 2025

Jogada

Decisões no masculino e feminino da Taça das Favelas em Fortaleza acontecem neste sábado

Finais das duas categorias serão na Areninha Campo do AEC, no bairro Passaré, em Fortaleza, à partir das 14 horas

Redação 30 de Agosto de 2025