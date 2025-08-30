Botafogo x Bragantino pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
Partida é válida pela 22ª rodada da Série A
Botafogo e Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (30), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
O Glorioso é o 5º colocado com 32 pontos e vem de vitória diante do Juventude por 3x1 no Alfredo Jaconi. Já o Massa Bruta é o 8º com 30 e vem de vitória diante do Fluminense por 4x2 em Bragança Paulista.
ONDE ASSISTIR
A partida terá transmissão do Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO:
John, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Marçal (Telles); Danilo, Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
BRAGANTINO:
Cleiton, Mendes, Marques, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Barbosa e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Arbitragem
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)