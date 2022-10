Botafogo x Bragantino: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, (26), Botafogo e Bragantino se enfrentam no Nilton Santos às 19h30 em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. As equipes atualmente ocupam a 11ª e 13ª posição, respectivamente.

Para a partida o técnico Luís Castro não poderá contar com Breno, Danilo Barbosa, Del Piage, Eduardo, Gustavo Sauer, Kayque, Lucas Fernandes e Lucas Mezenga e o Bragantino terá Eric Ramires, Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Praxedes, Alerrandro e Jan Hurtado como ausências confirmadas.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges (Rafael), Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula e Gabriel Pires; Junior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lomónaco (Realpe), Natan e Luan Cândido; Jadsom (Hyoran), Raul e Lucas Evangelista; Artur, Helinho e Popó. Técnico: Maurício Barbieri

BOTAFOGO X BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA

Horário: 19h30

Data: 26/10/2022

Local: Nilton Santos (RJ)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Fabiano da Silva Ramires (ES)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)