Botafogo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações

Partida válida pela 26ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:01)
Jogada
Legenda: O Botafogo enfrenta o Bahia nesta quarta-feira
Foto: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1), pela 26ª rodada. O jogo será às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Glorioso é o 5º colocado com 40 pontos e vem de derrota para o Fluminense.

Já o Bahia, é o 6º com 40 pontos e vem de vitória contra o Palmeiras. 

ONDE ASSISTIR

Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: 

Léo Linck, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Marçal; Newton, Freitas e Savarino; Santi, Jeffinho e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

BAHIA: 

Ronaldo; Gilberto, Xavier, Mingo e Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem:

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

