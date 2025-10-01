Botafogo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e escalações
Partida válida pela 26ª rodada da Série A
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:01)
Botafogo e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (1), pela 26ª rodada. O jogo será às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
O Glorioso é o 5º colocado com 40 pontos e vem de derrota para o Fluminense.
Já o Bahia, é o 6º com 40 pontos e vem de vitória contra o Palmeiras.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO:
Léo Linck, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Marçal; Newton, Freitas e Savarino; Santi, Jeffinho e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
BAHIA:
Ronaldo; Gilberto, Xavier, Mingo e Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem:
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
