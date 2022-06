Botafogo x Avaí: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo e Avaí se enfrentam no último jogo da 11ª rodada do Brasileirão. As equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Botafogo é o primeiro fora da zona de rebaixamento. A equipe está em 16º com 12 pontos. O time alvinegro vem de uma derrota para o Palmeiras e não poderá contar com Saravia, suspenso pelo terceiro amarelo.

Já o Avaí está com 11 de pontuação e em 18º. Na rodada anterior, o time perdeu para o Atlético-GO. A equipe chega com força total para o duelo de recuperação no Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo: Gatito, Daniel Borges, Kanu, Tchê Tchê, Victor Cuesta, Hugo, Lucas Fernandes, Chay, Victor Sá, Oyama e Vinicius Lopes. Técnico: Luís Castro.

Avaí: Douglas Friedrich, Kevin, Raniele, Rodrigo, Diego Matos. Jean Cleber, Bruno Silva, Eduardo, W. Pottker, Muriqui e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA:

Botafogo x Avaí

Data e hora: 13/06, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)