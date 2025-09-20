Diário do Nordeste
Botafogo x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 24ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:48)
Jogada
Legenda: O Botafogo recebe o Atlético-MG pela Série A
Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília). A partida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. 

A equipe carioca tem 35 pontos e está em 6º na tabela. Já o Galo, tem 25 pontos e está em 13º.

ONDE ASSISTIR

Prime Video. 


PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Newton (ou Danilo), Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino e Montoro (Santi Rodríguez); Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Atlético Mineiro

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli. 

Arbitragem

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)
Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)
Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

