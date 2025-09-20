Botafogo x Atlético-MG: veja horário, onde assistir, palpites e escalação
Partida válida pela 24ª rodada da Série A
O Botafogo enfrenta o Atlético-MG pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília). A partida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
A equipe carioca tem 35 pontos e está em 6º na tabela. Já o Galo, tem 25 pontos e está em 13º.
ONDE ASSISTIR
Prime Video.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Botafogo
Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Newton (ou Danilo), Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino e Montoro (Santi Rodríguez); Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
Atlético Mineiro
Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Arbitragem
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)
Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)
Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)