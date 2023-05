Botafogo x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Botafogo e Athletico-PR entram em campo nesta quarta-feira (31), às 21h30 de Brasília, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. No jogo de ida, o furacão levou a melhor de virada e venceu por 3 a 2.

O Botafogo vive bom momento na liderança da Série A do Brasileirão e, na fase anterior da Copa do Brasil, eliminou o Ypiranga/RS por 4 a 0 no placar agregado. Já o Athletico-PR é o 11º colocado do Brasileirão. Na Copa, a equipe paranaense despachou o CRB/AL, vencendo por 4 a 2 nas penalidades após empatar por 2 a 2 no placar agregado dos dois jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo, SporTV3, Premiere e Amazon Prime Vídeo.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

BOTAFOGO x ATHLETICO-PR | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 31/05/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)