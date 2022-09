No Nilton Santos, Botafogo e América-MG ficam no empate sem gols

Botafogo e América-MG ficaram no empate sem gols neste domingo (11). O jogo válido pelo Campeonato Brasileiro mantém o time carioca no meio da tabela com 31 pontos. Já o time mineiro, que soma 36 pontos, aumenta a série invicta para sete duelos no torneio.

Apesar de ter dominado boa parte do duelo, o alvinegro parou nas boas defesas do goleiro Matheus Cavichioli, que foi um dos destaques do confronto. O Botafogo volta a contar com o estádio Nilton Santos para tentar a reabilitação na próxima rodada. O desafio é diante do Coritiba, no próximo sábado. O América-MG entra em campo no domingo e recebe o Corinthians em Belo Horizonte.

O primeiro tempo começou bastante estudado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e tentando chegar com perigo ao gol adversário. Porém, aos poucos, o Botafogo foi dominando as jogadas ofensivas. Aos 13 minutos, depois de uma cobrança de falta na área, Tiquinho Soares se antecipou aos marcadores e cabeceou firme, mas a bola foi para fora.

O Botafogo voltou a assustar aos 24 minutos em cobrança de falta Lucas Fernandes cobrou falta no ângulo de Matheus Cavichioli, que se esticou todo para fazer a defesa e evitar o que seria o primeiro gol dos cariocas.

Mais cauteloso em campo, o América-MG só incomodou no final da etapa inicial. Felipe Azevedo rolou para Juninho bater da entrada da área. A bola, po´rem, desviou na marcação e saiu pela linha de fundo.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e com o Botafogo em cima. A equipe do técnico português Luís Castro teve duas boas oportunidades em cabeçadas de Tiquinho e Eduardo. Mas foi no final do jogo que o time aumentou a pressão em busca do gol da vitória.

Jeffinho perdeu duas belas chances de abrir o marcador e parou no goleiro do América. Na primeira, Matheus Cavichioli fez uma bela defesa em chute à queima-roupa. Logo depois ele espalmou uma bola para fora em nova finalização do atacante botafoguense. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado com o Botafogo no ataque. No entanto, o América-MG se fechou na defesa e conseguiu garantir o empate fora de casa.