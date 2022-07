Botafogo x América-MG: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Botafogo e América-MG se enfrentam em busca de vaga para a próxima fase da competição. A partida acontece hoje, às 21h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

O jogo da ida terminou com vitória do Coelho por 3 a 0 no Independência. Só uma vitória por 4 gols de diferença do Fogão o classifica. Se vencer por 3 gols, o Bota leva a decisão para as penalidades máximas.

Palpites

inter@

Onde assistir à Botafogo x América-MG

O jogo será transmitido ao vivo no Sportv.

Prováveis escalações

Botafogo

Gatito Fernández; Saravia, Carli (Philipe Sampaio), Kanu, Hugo; Patrick de Paula, Del Piage; Vinícius Lopes, Lucas Fernandes, Chay; Erison. Técnico Luís Castro

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Iago Maidana, Éder, Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho, Matheusinho (Índio Ramírez); Pedrinho, Felipe Azevedo, Aloísio. Técnico: Vagner Mancini

Ficha Técnica

BOTAFOGO x AMÉRICA-MG

Competição: Oitavas de Final da Copa do Brasil

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 14/07/2022, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA) (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA) (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil