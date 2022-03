Botafogo vence, mas Cano marca no fim e garante Fluminense na briga pelo título do Carioca

O Fluminense está na final do Campeonato Carioca. O time perdeu por 2 a 1, mas tinha vantagem pela conquista da Taça Guanabara. O Tricolor poderia empatar ou ser derrotado por um gol de diferença. A partida deste domingo (27) ocorreu no Maracanã, no Rio de Janeiro. A equipe de Abel Braga encara o Flamengo na disputa pelo título.

O JOGO

A partida começou bem disputada. O Bota marcou a saída de bola do Fluminense. O Tricolor até conseguiu criar algumas oportunidades, mas não foi bem na finalização. Aos 47 minutos, as redes balançaram. Erison abriu o placar para o Botafogo após receber lançamento de Chay. Ele passa por David Braz e Luccas, depois chuta rasteiro para o gol. Os minutos iniciais terminaram com 1 a 0 da Estrela Solitária.

Apesar da vantagem no placar, o Botafogo precisava de mais um gol para conquistar a vaga. Erison chegou a marcar novamente, mas arbitragem deu impedimento. Ele seguiu tentando e teve boas chances. A insistência deu certo. Aos 45', após cruzamento, o atacante cabeceou e fez o 2 a 0. Ganso quase diminuiu em seguida, mas mandou para fora. Mas, aos 51', Cano diminui e faz o do Flu. Sem mudança no placar, o time de Abel Braga se classifica para lutar pelo título estadual.

