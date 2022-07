Botafogo vence Bragantino fora de casa pela Série A do Brasileiro

Em uma partida em que o Red Bull Bragantino teve dois gols anulados pelo VAR, o Botafogo levou a melhor e venceu, por 1 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no encerramento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vinicius Lopes fez o gol do time carioca.

QUE VITÓRIA, FOGÃO! 💪🏾🔥



Vinícius Lopes marca, Botafogo luta muito e vence o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa! VAAAAAAAMOS, GLORIOSO! ⭐️⚽️ #TimeToSetFire pic.twitter.com/96AGUrCKOh — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 5, 2022





Com VAR

Após um primeiro tempo bem morno, Bragantino e Botafogo foram ao ataque no segundo tempo e deixaram a partida mais interessante. Artur e Natan até balançaram as redes, mas tiveram que conter a euforia com a checagem e anulações dos respectivos gols.

O jogo

O primeiro tempo foi abaixo do esperado e os times fizeram muito pouco para tirar o zero do placar. Sem inspiração, Bragantino e Botafogo ficaram reféns das bolas aéreas e chutes de longa distância, os quais também não surtiram nenhum efeito no campo ofensivo.



No segundo tempo, os times foram mais efetivos com a bola nos pés. Aos dez minutos, Lucas Fernandes recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na direção do gol. A bola entraria no gol, mas o goleiro Cleiton, do Bragantino, conseguiu defender e mandar pela linha de fundo.



O lance não intimidou o time paulista, que respondeu aos 15. Sorriso fez ótimo lançamento para Artur, que viu Gatito Fernández adiantado e finalizou por cobertura para o fundo das redes. Contudo, o lance foi revisado pelo VAR e anulado pela arbitragem por posição irregular do atacante.



O jogo ganhou ritmo acelerado e três minutos depois o Botafogo abriu o placar. Após cobrança de falta, o zagueiro Léo Ortiz cortou mal e a bola sobrou nos pés de Vinicius Lopes, que finalizou de primeira, sem chances de defesa para o goleiro Cleiton.

Legenda: O Bragantino faz campanha decepcionante na Série A do Brasileiro Foto: Ari Ferreira / Bragantino





O gol do time carioca serviu como "combustível" ao Red Bull Bragantino, que se lançou ao ataque. Aos 24 minutos, Hyoran cobrou falta e Natan desviou de cabeça para o gol, contudo, novamente o VAR revisou o lance e anulou mais um gol dos paulistas, gerando insatisfação nas arquibancadas.



A reta final da partida teve o time paulista em cima do Botafogo em busca do empate. Aos 41 minutos, Helinho disputou bola com Victor Cuesta e caiu dentro da área, mas a arbitragem não marcou a penalidade. Depois, aos 48, Miguel cruzou e Alerrandro cabeceou rente à trave.



Com o passar dos minutos o confronto ficou tenso, tendo inclusive Eric Ramires, do Bragantino, expulso após chutar a cabeça de Hugo, do Botafogo. No final, os cariocas se fecharam na defesa e seguraram a vitória.

Tabela

A derrota aumentou para três o número de jogos sem vitória do Bragantino, que caiu para 14º, com 18 pontos. Enquanto o Botafogo assumiu a nona posição, com 21 pontos. O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado para enfrentar o Avaí, às 16h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista Já o Botafogo, no domingo, visitará o Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá.