Botafogo terá sete desfalques contra o Fortaleza; veja lista de relacionados

Glorioso enfrenta o Tricolor de Aço neste sábado (9) pela Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:52)
Jogada
Legenda: O goleiro John é um dos desfalques do Botafogo contra o Fortaleza
Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo terá sete desfalques para o jogo deste sábado (9) contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em confronto válido pela Série A de 2025.  Entre as baixas, está o goleiro Jonh. Após a venda do goleiro ao West Ham-ING não ser concretizada, o títular ficou fora dos relacionados.

Durante a negociação,  a diretoria do Botafogo deixou John se concentrar exclusivamente na proposta e decidir seu futuro. Assim, o técnico italiano Davide Ancelotti promoveu Léo Linck como titular contra o RB Bragantino em duelo realizado nesta quarta-feira (6) pela Copa do Brasil e irá mantê-lo para o jogo com o Fortaleza.

Desfalques do Botafogo

Além de Jonh o Bota tem outros desfalques: Cuiabano, Kaio Pantaleão, Jordan Barrera (lesionados) além de Marlon Freitas (protocolo de concussão), Alexander Barboza e Allan (suspensos).

Veja lista de relacionados do Botafogo:

  • Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul
  • Defensores: Alex Telles, David Ricardo, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
  • Volantes: Danilo, Huguinho e Newton;
  • Meias-atacantes: Joaquín Correa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;
  • Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kayke, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes
