Botafogo terá sete desfalques contra o Fortaleza; veja lista de relacionados
Glorioso enfrenta o Tricolor de Aço neste sábado (9) pela Série A
O Botafogo terá sete desfalques para o jogo deste sábado (9) contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em confronto válido pela Série A de 2025. Entre as baixas, está o goleiro Jonh. Após a venda do goleiro ao West Ham-ING não ser concretizada, o títular ficou fora dos relacionados.
Durante a negociação, a diretoria do Botafogo deixou John se concentrar exclusivamente na proposta e decidir seu futuro. Assim, o técnico italiano Davide Ancelotti promoveu Léo Linck como titular contra o RB Bragantino em duelo realizado nesta quarta-feira (6) pela Copa do Brasil e irá mantê-lo para o jogo com o Fortaleza.
Desfalques do Botafogo
Além de Jonh o Bota tem outros desfalques: Cuiabano, Kaio Pantaleão, Jordan Barrera (lesionados) além de Marlon Freitas (protocolo de concussão), Alexander Barboza e Allan (suspensos).
Veja lista de relacionados do Botafogo:
- Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul
- Defensores: Alex Telles, David Ricardo, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
- Volantes: Danilo, Huguinho e Newton;
- Meias-atacantes: Joaquín Correa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;
- Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kayke, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes